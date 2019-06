Estradas de SP apresentam tráfego intenso neste feriado de Corpus Christi

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou há pouco que o tráfego já começa a ficar mais intenso nas rodovias do Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 20, por causa do feriado de Corpus Christi. Ainda de acordo com o DER, o motorista precisa redobrar a atenção em trechos onde há neblina.

O tráfego começa a ficar carregado nas rodovias Oswaldo Cruz, Padre Manoel da Nóbrega e Mogi-Dutra. Já pela rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrenta lentidão, no sentido do Rio, na altura do quilômetro 118, na região de Taubaté.

A concessionária Via Oeste informa, por sua vez, que o tráfego está lento na rodovia Castello Branco, no sentido do interior, na região de Itapevi. O motivo é o excesso de veículos nas proximidades do quilômetro 35.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso ao litoral sul de São Paulo, a Ecovias informa que o movimento permanece normal.

A Arteris, concessionária da rodovia Régis Bittencourt, informou, na sua conta no Twitter, que entre 19 e 23 de junho uma média de 160 mil veículos/dia circulem nas seis praças de pedágio no trecho sob a concessão, de São Paulo a Curitiba. A concessionária informou, ainda, que o tráfego permanece tranquilo nas rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt, em ambos os sentidos.

Na travessia de balsa no litoral sul paulista, a Dersa informa que o tempo de espera é de 30 minutos para embarque no Guarujá e também em Bertioga. O clima está parcialmente nublado.

Para Campos do Jordão

O monitoramento do tráfego em rodovias paulistas durante o feriado de Corpus Christi ganhou um reforço extra. Um drone será usado para fornecer informações em tempo real sobre as condições do trânsito na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A cidade turística é um dos principais destinos do paulistano durante o inverno, período em que o tráfego aumenta quase 50% nos fins de semana.

Na capital paulista

Na capital paulista, o trânsito nas regiões da Luz e de Santana será monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) até a 1h da manhã desta sexta-feira, 21, para realização da Marcha para Jesus, evento evangélico que prevê a participação de 100 mil pessoas. É aguardada a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o rodízio municipal de veículos está suspenso e volta a vigorar na segunda-feira, 24.

Ainda em decorrência da marcha, o metrô vai ampliar o quadro de funcionários nas estações mais próximas: São Bento, Luz, Tiradentes, Armênia, Portuguesa/Tietê, Carandiru e Santana, na Linha 1-Azul; além de República, Anhangabaú e Sé, na Linha 3-Vermelha.

Copa América e Parada Orgulho LGBT

No sábado, 22, e domingo, 23, por causa da partida da Copa América entre Brasil e Peru e a Parada do Orgulho LGBT, respectivamente, também haverá reforço. Trens reservas estarão à disposição para atender horários de maior demanda. Para facilitar a volta do feriado prolongado, na próxima segunda-feira, todas as estações da rede serão abertas 40 minutos mais cedo, a partir das 4 horas.

Previsão do tempo

Ainda que coincida com o início do inverno, o feriado prolongado de Corpus Christi terá temperatura amena e bastante sol. De acordo com o Climatempo, as máximas previstas para a capital paulista ficam acima dos 20ºC. O inverno tem início nesta sexta-feira e vai até 22 de setembro. Pode garoar somente na sexta-feira, justamente quando começa o inverno.

Na quinta-feira, faz sol o dia todo e a máxima chega aos 24ºC, enquanto na sexta-feira a mínima prevista é de 14ºC. No fim de semana, o tempo fica firme, com termômetros entre 16ºC e 23ºC.