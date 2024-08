Rafa Justus: ‘Estou vivendo a melhor fase da minha vida’; veja detalhes da festa de 15 anos

da Redação - com informações de Estadão Conteúdoi da Redação - com informações de Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-informacoes-de-estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 8:52 Para compartilhar:

A festa de 15 anos é o sonho de muitas jovens, incluindo Rafaella Justus. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus celebrou nesta sexta-feira, 30, em São Paulo, a data tão importante.

Os preparativos foram amplamente divulgados nas redes sociais. Desde o vestido, que pesa mais de 5kg e foi feito sob medida pelo estilista Samuel Cirnansck até à decoração, que tem um quê de romance com futurismo com detalhes em cinza e rosa.

Em nota enviada ao Estadão, Rafa se disse muito feliz com a comemoração. “A melhor parte em fazer 15 anos é com certeza saber que estou crescendo e amadurecendo. Sei que agora vou ter novos desafios e novas responsabilidades, e estou muito feliz de estar vivendo a melhor fase da minha vida até agora”, explicou.

Além disso, ela contou que tem ensaiado toda semana para a valsa, que será com o pai, Roberto Justus, e o padrasto, César Tralli, além do irmão e do avô. “Eu decidi manter a tradição das valsas pois amo, e como eu disse a minha festa vai ser mais clássica. Estamos ensaiando no mínimo duas vezes na semana, cada dança representa a minha relação única com cada um que irá dançar comigo. Será incrível, terá valsa e coreografia”, explicou.

Detalhes da festa

A festa de debutante será o “sonho de princesa” da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus: serão 400 convidados, 3 mil docinhos de luxo e um vestido com mais de 5kg. Os preparativos vêm sendo compartilhados por Rafaela e Ticiane nas redes sociais.

“Preciso de um sapato para dançar até às 5h da manhã!”, contou a apresentadora no stories do Instagram nesta quinta, 29. A mãe estava saindo da gravação na Record para buscar o vestido e os sapatos para a noite especial.

E o vestido é assinado pelo estilista Samuel Cirnansck. A jovem vai contar ainda com um outro modelo mais leve, para poder aproveitar a pista de dança preparada em um hotel de luxo da capital paulista, onde ocorre a festa.

Dispensando o príncipe

Rafa Justos não quis saber de príncipe em sua festa. Optou por manter a tradição ao entrar com o pai, Roberto Justus, e o padrasto, César Tralli, além do irmão e do avô. Durante o ensaio com Cesar e o avô nesta quinta, 29, Ticiane compartilhou um storie emocionada.

Outros registros fofos foram compartilhados pela apresentadora, como o momento em que Manuella (filha de Ticiane e Tralli) e Vicky (filha de Justus e Ana Paula Siebert) brincavam de se maquiar durante o ensaio fotográfico da irmã mais velha.

A decoração ficou sob os cuidados de Andréa Guimarães. Ela adiantou o conceito da festa, que vai misturar o universo de princesa com a tecnologia – tudo com um toque cinematográfico.

Ticiane Pinheiro está tão ansiosa para o grande momento quanto a aniversariante. Nesta sexta, 30, ela compartilhou com os seguidores: “Chegou o dia mais esperado: os 15 anos da Rafa! Tudo foi preparado com o carinho que ela merece. Espero que seja tudo perfeito, do jeitinho que ela sonhou”, escreveu.