‘Estou trabalhando para filmar a biografia do Roberto Carlos’

Como você define o Cadu?

Cadu talvez seja o personagem mais interessante que eu já trabalhei. Porque mesmo fazendo tudo errado, ele é carismático. Então, a gente não consegue deixar de se apaixonar por ele. Ele é o herói tupiniquim, cheio de defeitos, mas com alma grande. Foi muito instigante passar 4 temporadas e 5 anos com esse personagem. Teve um momento, no final, que falei pro Julinho Andrade, que ajudou demais a moldar esse personagem, que eu ia ter mais saudades do Cadu do que dele (risos).

O que destacaria na série?

Tivemos algumas cenas emocionantes e desafiadoras. Uma delas envolveu trabalhar em torno de um paredão de fogo de 10 metros. Para se ter uma ideia, os atores foram cobertos de gel antichama pra poder chegar perto do fogo.

