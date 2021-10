‘Estou trabalhando’, diz Gabily ao rebater críticas por dançar em pontos turísticos

A madrugada desta sexta-feira (01) foi usada por Gabily para rebater críticas dos seguidores. A cantora recebeu comentários negativos sobre dançar e cantar em pontos turísticos, como a Times Square, em Nova Iorque, ou fazer uma coreografia em frente à Torre Eiffel, em Paris.

“Vamos cortar a língua de algumas pessoas que falam demais? Não tô em Cancún aqui, não, tá?! Tô na Freguesia [Zona Oeste do Rio de Janeiro] fazendo o mesmo para divulgar minhas músicas”, disse Gabily, mostrando um vídeo de 2018. “Aqui é um karaokê lá em Caxias, na Baixada… peguei um microfone e fiz um show do nada”, continuou.

“Se eu tivesse num show e sentia que o público tava distante, eu descia e aproximava todo mundo da melhor maneira possível. Já cantei para 13 pessoas, mas eu entregava o melhor show sempre. E se eu estivesse num show e via que só uma parte do público estava me dando moral, eu ia lá e cantava só para eles e cagava para o resto igual faziam comigo. Eu cantar na Times Square é querer aparecer ou foi desnecessário na cabeça de muita gente, mas quanto eu fazia isso no meio da rua [em 2017] na favela ninguém falava nada por quê?”, acrescentou.

Confira as publicações da cantora nos stories:

