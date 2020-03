“Estou tentando apagar alguns incêndios”, diz Regina Duarte sobre sua posse como secretária da Cultura

Na noite deste domingo (08), Regina Duarte, de 73 anos, deu uma entrevista exclusiva ao jornalista e repórter Ernesto Paglia, do Fantástico, da Globo, onde falou sobre a sua recente posse como secretária da Cultura. A atriz recebeu a equipe de reportagem em sua casa, falou com clareza e abertamente sobre assuntos ligados à política, relacionamentos com amigos após a sua candidatura e uma possível volta a TV.

Questionada por Ernesto se da fazer cultura com uma verba limitada, Regina disse: “Da para fazer uma cultura e uma arte com os recursos possíveis”.

Sobre ter o apoio de amigos famosos como atores e outras personalidades, Duarte contou que agora entendeu que os alguns amigos a apoiam e torcem por ela como pessoa, mas não como governo Bolsonaro, e ela disse que entende e respeita cada um deles.

Ela aproveitou para falar da Hashtag ‘Fora Regina’, que criaram para tirar ela do cargo que acabou de assumir, e que já está começou apagar alguns incêndios em Brasilia.

Sobre a Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil, Regina Duarte disse: “Eu acho que a Lei Rouanet precisa de alguns ajustes, ela pode ser mais democratizada”, disse a nova secretária da Cultura.

Ernesto Paglia questionou Regina Duarte sobre o militarismo e a ditadura com que o presidente Bolsonaro conduz a sua candidatura à presidência, e perguntou se Regina apoia essa forma mais severa. “Estou vivendo a história do meu pais”, disse ela de forma curta e objetiva sobre os temas.

Uma atriz consagrada, renomada e com muitos anos de carreira, ao tomar posse como secretária da Cultura, precisou se ausentar dos palcos e da TV, Regina finalizou a entrevista falando sobre voltar a atuar. “Não me vejo com tempo e nem possibilidade de pensar nisso agora. Vou voltar aos palcos assim que possível”, disse Regina Duarte, que revelou que tem uma peça fechada em sete chaves para um possível retorno como atriz.