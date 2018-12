‘Estou rezando para que o Neymar volte para o Barcelona’, diz Arthur

O volante Arthur não escondeu o desejo de um dia jogar ao lado de Neymar no Barcelona. Em entrevista publicada pelo jornal Mundo Deportivo nesta quarta-feira, o jogador de 22 anos fez seu “pedido de Natal” e revelou que reza para que o atacante deixe o Paris Saint-Germain e retorne ao clube espanhol.

“Pessoalmente, estou rezando para que ele volte, porque é um craque, indiscutível, e penso que quantos melhores jogadores a equipe tiver, melhor será. Estou torcendo muito para que venha, mas ele tem a sua vida, sabe o que faz. Não sei o quão profunda é a negociação, se há a possibilidade de vir ou não. Mas é um amigo pessoal e um profissional que admiro muito”, declarou.

Enquanto o desejo não se realiza, Arthur se contenta em atuar ao lado dos outros craques do elenco catalão. O principal deles, sem dúvida, é Lionel Messi. E por mais que já esteja atuando ao lado do argentino há seis meses, o brasileiro admitiu que às vezes ainda se surpreende com esta “loucura”.

“É uma mistura de felicidade e loucura. Há pouco tempo, eu estava imaginando quando o veria jogando pela televisão. E agora, ver-me entre tantos craques, como Messi, Piqué, Busquets… Tenho que ficar me beliscando para ver que é verdade que estou jogando ao seu lado”, comentou.

Foi justamente Messi, aliás, o responsável pelo principal elogio feito a Arthur neste início de trajetória, quando o argentino disse que o brasileiro era o jogador que mais havia o surpreendido entre os contratados na virada da temporada e ainda o comparou a Xavi.

“Achei que era piada, porque meu pai sempre brinca muito e foi ele quem me contou. Mas ele disse que não, que era verdade. Fui para o computador, vi por escrito e o vídeo. Fiquei surpreso. Receber estes elogios do melhor jogador da história… Para mim, foram dez minutos de glória, fiquei deslumbrado. Os elogios ajudam porque me dão confiança. Só tenho que agradecer o carinho que ele sempre teve por mim”, apontou.