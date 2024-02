‘Estou orgulhosa com as ruínas em Gaza’, declara ministra da Igualdade Social de Israel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 11:22 Para compartilhar:

A ministra de Igualdade Social e Empoderamento Feminino de Israel, May Golan, declarou estar “orgulhosa” das ruínas deixadas pelas ações do país hebreu durante operações militares conduzidas na Faixa de Gaza em pronunciamento dado na segunda-feira, 19, no Knesset, parlamento israelense.

Durante o pronunciamento no Knesset, a ministra afirmou que está pessoalmente orgulhosa das ruínas de Gaza. “Espero que todo bebê, daqui 80 anos, conte aos seus netos o que os judeus fizeram quando suas famílias foram assassinadas e estupradas e seus cidadãos sequestrados”, declarou May Golan no parlamento.

Segundo o The Guardian, em 2013, a atual ministra denunciou refugiados africanos em Israel e pediu a expulsão dos imigrantes alegando que seriam “muçulmanos infiltrados”, criminosos e estupradores, além de sugerir que muitos possuem Aids e estariam transmitindo a doença no território enquanto trabalhavam como garçons. “Se eu sou racista por querer defender o meu país, então sou uma racista orgulhosa”, reiterou a mulher à época.

Em entrevista ao Middle East Monitor em dezembro de 2023, May Golan disse que “literalmente” não se importa com Gaza. “Por mim eles podem ir nadar no mar. Eu quero ver corpos de terroristas mortos ao redor de Gaza”. Na ocasião, a ministra reiterou que se importa apenas com os soldados de Israel e com a morte e destruição do Hamas “da face da Terra”.

