‘Estou muito feliz’, diz Thiaguinho sobre novo álbum ‘Sorte’, que será lançado em abril

Letícia Sena 22/01/2024 - 18:38

Vem mais um sucesso aí! Após levar milhares de pessoas para a Tardezinha, maior turnê brasileira do entretenimento e da música, que teve seu encerramento no dia 17 de dezembro do ano passado na Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, na noite do último sábado, 20, o cantor Thiaguinho, 40, gravou seu novo DVD, “Sorte“, em São Paulo, que contou participações especiais de Billy SP, Liniker, L7NNON e o grupo IMBA.

Com 18 canções inéditas, o artista misturou o pagode com R&B e afrobeat. A previsão de lançamento é abril.

Em entrevista à IstoÉ Gente que marcou presença na gravação, Thiaguinho falou sobre o novo projeto. Questionado sobre a expectativa de lançar mais um álbum, o pagodeiro disse: “Estou muito feliz de poder gravar algo novo, principalmente com músicas inéditas. Estou apaixonado. Estamos trabalhando bastante desde agosto. Eu participo de todos os processos, desde a composição até tudo”.

Afrobeat

“O samba já um afrobeat de nascença. Essa mistura tem muito a ver com uma turnê que fiz ano passado na Angola. Eu tive muito contato com a cultura e quis trazer para o álbum. Eu escuto tudo, consumo vários gêneros musicais”, destaca Thiaguinho.

“Sorte“

O cantor explicou o motivo da escolha do nome “Sorte” para seu novo álbum: Sorte é o nome de uma música que está no álbum. Eu acho que sou uma pessoa de muita sorte. Além disso, eu aprendi com o meu pai para deixar sempre uma mensagem positiva para alguém. Eu sempre desejo coisas boas para as pessoas, eu sai de casa com a intenção de ser legal. Acho que desejar sorte é maravilhoso”, finaliza.

Assista ao trecho da entrevista:

