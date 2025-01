‘Estou morrendo’, diz Mujica ao anunciar avanço de câncer

MONTEVIDÉU, 9 JAN (ANSA) – O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica anunciou que “está morrendo”, já que o câncer no esôfago com o qual foi diagnosticado no último mês de abril se espalhou pelo corpo.

A declaração foi dada durante uma entrevista ao jornal local Búsqueda, publicada nesta quinta-feira (9). “O câncer no meu esôfago está colonizando o meu fígado. Não posso mais pará-lo.

Sou uma pessoa idosa e sofro de duas doenças crônicas. Não posso realizar tratamentos bioquímicos ou cirurgias porque meu corpo não aguenta”, disse Mujica, de 89 anos.

O ex-líder uruguaio, símbolo da esquerda latino-americana, anunciou que tinha um tumor no esôfago em abril de 2024. Após 32 sessões de radioterapia, em dezembro a informação era de que ele estava curado.

“Sinceramente, estou morrendo e o guerreiro tem direito a seu descanso”, afirmou Mujica, que governou o Uruguai entre 2010 e 2015.

O ex-chefe de Estado aproveitou a ocasião para se despedir de seus “companheiros” e “compatriotas”, além de pedir para a imprensa “deixá-lo em paz”. “Meu ciclo chegou ao fim”, disse.

