‘Estou melhorando’, diz Papa durante Angelus na Casa Santa Marta

CIDADE DO VATICANO, 22 DEZ (ANSA) – O papa Francisco, que celebrou neste domingo (22) o Angelus na Casa Santa Marta em virtude de um “forte resfriado”, declarou que está melhorando, além de lamentar os recentes ataques de Israel na Faixa de Gaza.

O pontífice mencionou que gostaria de estar próximo dos fiéis na Praça de São Pedro, mas destacou a necessidade de “tomar precauções”, principalmente com a aproximação do Jubileu de 2025, evento organizado a cada 25 anos que começa oficialmente na noite de 24 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro.

No entanto, a voz do religioso ainda está rouca e cansada.

Além disso, o Papa apareceu em público usando um aparelho auditivo.

Embora não estivesse com muita disposição por causa do resfriado, o líder da Igreja Católica dedicou um pensamento para a Faixa de Gaza, território afetado pelo conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

“Penso com dor em Gaza, em tanta crueldade, nas crianças metralhadas e nos bombardeios de escolas e hospitais. Rezemos para que no Natal haja um cessar-fogo em todas as frentes de batalha: na Terra Santa, na Ucrânia, em todo o Oriente Médio e em todo o mundo”, disse Francisco durante a celebração. (ANSA).