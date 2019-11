“Estou conhecendo”, diz Anitta sobre novo affair com modelo

A cantora Anitta pode estar vivendo um novo romance, de acordo com informações da Revista Marie Claire. Segundo a reportagem, no início do mês ela deixou algumas tatuagens marcantes do rapaz aparecer em vídeos postados nos stories do Instagram e nesta semana, ele voltou a aparecer nas redes sociais da funkeira, dessa vez ajudando a montar a árvore de Natal com a família da artista.

Questionada pela reportagem do site ‘Purepeople’ se estaria namorando com o modelo, Anitta negou categoricamente: “Não”. Mas ao ser questionando se está vivendo um possível affair, ela respondeu: “Estou conhecendo”.

Ainda segundo a Marie Claire, o nome do rapaz é Caio Cabral.