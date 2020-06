Estoques privados de arroz em fevereiro eram 24% menores, diz Conab

São Paulo, 17 – Os estoques privados de arroz no País em fevereiro, final da safra 2018/2019, somavam cerca de 492 mil toneladas de cereal equivalente em casca, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume é 23,9% menor ante fevereiro de 2019, quando estavam armazenadas 646,84 mil toneladas. Conforme a estatal, os estoques foram informados pelos armazenadores e pelas indústrias de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que produzem cerca de 85% do arroz brasileiro.

No Rio Grande do Sul, maior produtor, o volume informado foi de 42 mil toneladas de arroz beneficiado e 393 mil toneladas em casca. Santa Catarina, segundo na produção nacional, totalizou 28 mil toneladas em base casca e Mato Grosso, 9 mil toneladas.

“Somando-se este volume privado com os estoques públicos de arroz mantidos pela Conab nos seus armazéns (23,15 mil toneladas) na data da pesquisa, chega-se a um total de 515,57 mil toneladas, que totaliza o estoque de passagem do País para o período”, diz a Conab. E “consolida a estimativa de consumo da safra 2018/19 em cerca de 10,3 milhões de toneladas e aponta uma redução anual de 8,5% na demanda nacional”.

