Estoques no atacado sobem 1,4% nos EUA em novembro ante outubro

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 1,4% em novembro na comparação com outubro, a US$ 771,1 bilhões, informou nesta segunda-feira, 10, o Departamento do Comércio. O resultado superou a previsão dos analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que esperavam alta mensal de 1,2%.

