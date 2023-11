Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 12:32 Para compartilhar:

Os estoques no atacado nos Estados Unidos subiram 0,2% entre agosto e setembro, a US$ 901,8 bilhões, informou o Departamento do Comércio, acima do esperado por analistas consultados pelo FactSet, que projetavam estabilidade no período.

A variação de agosto ante julho seguiu como queda 0,1%, mas o valor dos estoques no atacado foi revisado para cima US$ 900,2 bilhões a US$ 900,3 bilhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias