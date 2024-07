Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 11:17 Para compartilhar:

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram expansão de 0,6% em maio ante abril, a US$ 901,7 bilhões, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,2% no período. A variação mensal dos estoques de abril foi revisada para cima, de ganho de 0,1% para acréscimo de 0,2%.