Estadão Conteúdo 07/12/2023 - 12:25

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram queda de 0,4% em outubro na comparação com setembro, a US$ 897,1 bilhões, informou nesta quinta-feira, 7, o Departamento do Comércio.

O relatório aponta ainda que os estoques no atacado de setembro foram revisados para estabilidade ante o mês anterior, a US$ 900,3 bilhões, de US$ 901,8 bilhões anteriormente.

