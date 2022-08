Estoques de petróleo nos EUA caem 3,326 milhões de barris, revela DoE

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 12:11 Compartilhe

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 3,326 milhões de barris, a 418,346 milhões de barris, na semana encerrada em 26 de agosto, informou nesta quarta-feira, 31, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O resultado mostrou uma queda mais profunda do que a esperada por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam menos 1,2 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 1,172 milhão de barris, a 214,475 milhões de barris, em linha com a projeção. Já os de destilados tiveram alta de 112 mil barris, a 111,706 milhões de barris, quando a projeção era de queda de 900 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 93,8% na semana anterior para 92,7% na mais recente, contra expectativa de 93,5%.

Os estoques de petróleo em Cushing diminuíram em 523 mil barris, a 25,284 milhões de barris, segundo o DoE. Já a produção média diária dos EUA subiu de 12 milhões de barris para 12,1 milhões de barris no período.