Estoques de etanol caem 11,6% até 15 de setembro sobre igual período de 2018

Ribeirão Preto, 30 – Os estoques totais de etanol no País na safra 2019/2020, iniciada em 1º de abril, atingiram 9,369 bilhões de litros em 15 de setembro, segundo dados do Ministério da Agricultura. O volume é 11,6% menor que os 10,603 bilhões de litros no acumulado dos mesmos cinco meses e meio da safra 2018/2019 e 21,6% maior que o acumulado no final de agosto, de 7,702 bilhões de litros.

O total estocado de etanol hidratado no País ficou em 6,107 bilhões de litros em 15 de setembro deste ano, queda de 11% sobre o volume de 6,861 bilhões de litros na mesma data do ano passado.

Já o volume de anidro recuou 12,8% na mesma base de comparação, de 3,742 bilhões de litros, para 3,262 bilhões de litros.