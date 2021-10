Estoques de café verde nos EUA caem em 107.561 sacas

NOVA YORK (Reuters) – O volume de café verde armazenado nos portos dos Estados Unidos caiu em 107.561 sacas de 60 kg ao final de setembro, para 6,02 milhões de sacas, a primeira redução nos últimos três meses, disse a Associação de Café Verde (GCA, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

A redução era esperada, uma vez que os torrefadores de todo o mundo estão confiando mais nos estoques locais, pois lidam com dificuldades de envio e atrasos em trazer mais produtos dos países produtores.

“O consenso era para um declínio sazonal, então é improvável que isso cause muito impacto no mercado, exceto de que havia alguma ansiedade sobre o fato que no mês passado surpreendeu positivamente”, disse Ryan Delany, analista-chefe da Coffee Trading Academy, LLC.

“Isso pelo menos acalmará os temores dos altistas de que não haja um colapso imprevisto na demanda”, disse ele.

Delany disse que os estoques costumam cair em setembro, um corte médio de 1,5% em relação ao mês anterior, considerando os dados de 2003.

A queda desta vez foi um pouco maior, de 1,8% em relação a agosto.

Os dados incluem o café nos armazéns da bolsa na ICE e os volumes mantidos por outros participantes do mercado nos portos dos EUA (ver tabela abaixo).

(Reportagem de Marcelo Teixeira)

Saiba mais