Estoque privado de arroz caiu 6,15% em 28 de fevereiro, diz Conab

São Paulo, 7 – Os estoques privados de arroz no Brasil alcançam 646,8 mil toneladas, representando queda de 6,15% em comparação com o volume declarado em 2018, que foi de 689,3 mil t, mostra Pesquisa anual de Estoques Privados de Arroz, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O total corresponde ao volume depositado no dia 28 de fevereiro deste ano.

Do total armazenado, 578,4 mil toneladas correspondem ao arroz em casca e 46,8 mil toneladas são do produto beneficiado, com equivalente em casca de 68,8 mil toneladas.

O levantamento foi realizado nas unidades armazenadoras e indústrias de beneficiamento localizadas nos maiores Estados produtores do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, responsáveis por 83% da produção do País.

Rio Grande do Sul é o Estado com o maior volume depositado, atingindo 81% do total apurado. Segundo as informações das indústrias e armazenadores gaúchos, o volume total é de 526,27 mil toneladas do produto, dos quais 464,54 mil toneladas de arroz em casca e 41,99 toneladas de beneficiado, sendo que este último equivale a 61,73 mil toneladas em casca.

Em Santa Catarina, o volume apurado foi de 105,48 mil toneladas e em Mato Grosso 15,1 mil t. Já a posição do estoque governamental total na data de referência, de 28 de fevereiro, correspondia a 31,61 mil toneladas, o que representa 4,89% do volume da iniciativa privada.