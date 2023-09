Estoque de CPRs sobe 57% em julho e o de LCAs avança 49%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 16:38 Compartilhe

Brasília, 5 – O estoque de Cédulas de Produto Rural (CPRs) registradas avançou 57% em julho na comparação com igual mês do ano passado. O total atingiu R$ 266,91 bilhões ante R$ 170,02 bilhões entre os dois períodos, informou o Ministério da Agricultura no “Boletim de Finanças Privadas do Agro”, divulgado mensalmente.

De acordo com o ministério, o tíquete médio do estoque de CPR registrado, entretanto, ficou em R$ 1,64 bilhão em julho, 23% abaixo do reportado em igual mês do ano passado.

Segundo o ministério, a queda no valor médio das CPRs contratadas deve-se, principalmente, à obrigatoriedade de registro de CPRs de valor superior a R$ 50 mil. Anteriormente, o registro era obrigatório apenas a CPRs com valor superior a R$ 250 mil.

“Com a ampliação da obrigatoriedade de registro para CPR de menor valor, o mercado ganha maior transparência, o que permite uma melhor avaliação de risco do produtor rural pelo mercado financeiro, podendo resultar em redução de custos de financiamento ao produtor”, disse o diretor de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário, Wilson Vaz de Araújo, na nota.

Já o estoque de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) cresceu 49%, saindo de R$ 283,77 bilhões registradas em julho de 2022 para R$ 423,88 bilhões em julho deste ano.

Segundo a análise da Coordenação de Instrumentos de Mercado e Financiamento do ministério (SPA/Mapa), com o novo Plano Safra, o crescimento nos estoques do título pode ser atribuído ao aumento nas emissões de LCAs e à elevação da exigibilidade de recursos de LCA para aplicação no financiamento do setor agropecuária de 35% para 50%, anunciado com o Plano Safra 2023/24.

O patrimônio dos Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagros) aumentou 170% na comparação anual, passando de R$ 5,70 bilhões em julho do ano passado para R$ 15,40 bilhões em julho deste ano.

O estoque de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) aumentou 28%, para R$ 110,89 bilhões, em comparação com R$ 86,64 bilhões registrados em julho do ano passado.

O estoques de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCAs) somou R$ 30,58 bilhões em julho, aumento anual de 23%, ante R$ 24,79 bilhões registrados em igual mês do ano passado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias