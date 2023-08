Estoque brasileiro de suco tem menor nível desde início da série, diz CitrusBR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 15:32 Compartilhe

São Paulo, 30 – Os estoques brasileiros de suco de laranja alcançavam 84.745 toneladas em 30 de junho passado, mês que marca a passagem da safra 2022/2023 para a 2023/24. O volume corresponde uma queda de 40,7% em comparação com 143.104 toneladas existentes no mesmo período do ano anterior e representa o menor nível de estoque desde o início da série histórica, de 12 anos atrás, mostra levantamento realizado por meio de auditorias independentes com cada uma das empresas associadas à Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) e, posteriormente, consolidado sigilosamente por auditoria externa.

Conforme a pesquisa, divulgada hoje pela CitrusBR, foram processadas no período 265.292.217 caixas de 40,8 quilos de laranja entre membros e não membros, 18% a mais em relação às 224.422.184 caixas produzidas na safra anterior. A produção total de suco na safra 2022/23 foi de 945.529 toneladas (FCOJ Equivalente a 66 graus Brix), alta de 15% em comparação com as 821.600 produzidas na safra anterior.

Entre os principais motivos para a forte queda do estoque destacam-se a diminuição de 2,7 milhões de caixas entre as estimativas inicial e final divulgadas pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), cerca de 8 milhões de caixas perdidas por causa de problemas durante o processo de colheita e a deterioração do rendimento industrial de suco na fruta.

Somados, segundo a CitrusBR, esses fatores foram responsáveis por enxugar do mercado cerca de 82.471 toneladas, que deixaram de ser produzidas. “Foram 11,6 milhões de caixas a menos, o que significou uma perda de 43.300 toneladas. O aumento de 269,3 caixas para 280,58 caixas para a produção de 1 tonelada de FCOJ equivalente retirou outras cerca de 39.600 toneladas do mercado e isso tudo somado nos trouxe até essa situação”, comentou em nota o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

A CitrusBR ressaltou, ainda, que os efeitos dessa redução na oferta do produto foram amplificados pela queda na produção de laranjas na Flórida, que tem enfrentado graves efeitos da doença HLB (greening). Em setembro passado, o Furacão Ian reduziu a produção daquele Estado de 41,2 milhões de caixas de 40,8 kg na temporada 2021/22 para 15,8 milhões na safra 2022/23. A perda de 25,4 milhões de caixas levou a um enxugamento de 87.300 toneladas no suprimento de suco no mercado mundial. Além disso, outros países produtores como México e Espanha enfrentaram secas severas e reduções nas colheitas, ao mesmo tempo em que contavam com uma forte demanda por laranjas em seus mercados de frutas frescas.

Considerando as primeiras estimativas para a safra 2023/2024 realizadas pelo Fundecitrus, que apontam uma redução de 1,6% na produção, somados aos problemas de Brix na produção de suco de laranja, é possível prever dificuldades no fornecimento do produto ao longo da temporada. “Diante desse cenário, não é viável avaliar as condições de oferta e demanda para os próximos meses e prever os níveis de estoque de suco de laranja para 30 de junho de 2024”, concluiu Netto.

