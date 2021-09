Estoque brasileiro de suco de laranja pode cair até 46% em 30/6, estima CitrusBR

São Paulo, 17 – O estoque brasileiro de suco de laranja está projetado entre 170 mil a 190 mil toneladas de FCOJ Equivalente, em 30 de junho do ano que vem. Esse volume, se confirmado, representará uma redução entre 40% a 46% em comparação com as 316.929 toneladas registradas em 30 de junho de 2021. A estimativa é da Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos (CitrusBR).

Segundo a CitrusBR, problemas climáticos prejudicaram os pomares. A projeção consolida a tendência de queda nos níveis de estoque uma vez que o volume registrado em 2021 já representa uma queda de 33% na comparação com as 471.138 toneladas registradas em 30 de junho de 2020.

“A confirmação dessa estimativa irá depender das condições da demanda internacional pelo produto e também das condições do clima que teremos pela frente”, analisa em nota o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto. Em 2021, os estoques de suco de laranja já recuaram 33% em relação a 2020.

A CitrusBR também projeta o processamento total de laranja no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro na safra 2021/2022 em 227.870.000 caixas de 40,8 kg. O número considera a atualização da safra publicada pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) em 10 de setembro de 2021, reestimada em 267.870.000 caixas e um consumo no mercado interno brasileiro de fruta in natura ao redor de 40.000.000 caixas.

Considerando o rendimento médio estimado de 263,2 caixas por tonelada, a previsão total de produção de suco de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro é de, aproximadamente, 865.767 toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix.

“A expectativa é de que a demanda internacional por suco de laranja deve se manter estável, ao redor de 1.000.000 toneladas, tomando como base os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex)”, avalia Netto.

