Estônia vai propor suspensão de vistos da UE para russos

VILNIUS, 11 AGO (ANSA) – A Estônia vai apresentar uma proposta oficial para a União Europeia suspender a emissão de vistos para cidadãos da Rússia.

O objetivo da medida, segundo o ministro estoniano das Relações Exteriores, Urmas Reinsalu, seria tornar mais efetivas as sanções do bloco contra Moscou.

A ideia, no entanto, encontra resistência na UE. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que a guerra na Ucrânia “é de Putin” e que ele se sente “desconfortável” com a ideia de um banimento geral a cidadãos russos.

Já o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, rebateu no Twitter que “a guerra é da Rússia”. “Soldados russos de verdade vieram da Rússia para matar, torturar e destruir. Os russos apoiam a guerra por ampla maioria, aclamam os mísseis que atingem as cidades ucranianas”, disse.

A Estônia já anunciou que, a partir da semana que vem, não vai mais permitir a entrada de russos com vistos europeus emitidos por seu próprio governo, com exceção de pessoas com parentes próximos no país báltico.

A entrada de russos com vistos europeus emitidos por outros países continuará sendo permitida. (ANSA).