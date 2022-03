Estimativa para IPCA de fevereiro sobe de 0,85% para 0,88% no Focus do BC

Após a surpresa de alta no IPCA-15 de fevereiro (0,99%), os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para o IPCA fechado do mês, de 0,85% para 0,88%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,84%.

Para março, a projeção no Focus passou de alta de 0,54% para 0,55%, de 0,50% há quatro semanas. A projeção para abril, por sua vez, foi mantida em 0,54% no Relatório Focus. Há um mês, estava em 0,50%

A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de alta de 5,27% para 5,22% de uma semana para outra – há um mês, estava em 5,29%.

Saiba mais