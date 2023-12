Estimativa para a Selic no fim de 2024 passa de 9,25% para 9,00% ao ano no Focus do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 9:16 Para compartilhar:

Na última divulgação do ano para o Boletim Focus, o mercado reduziu a mediana para a expectativa de Selic terminal no atual ciclo de flexibilização, de 9,25% para 9,00% ao fim de 2024. Há um mês, a estimativa era de 9,25%. Considerando apenas as 87 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 se manteve em 9,00%.

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a Selic pela quarta vez consecutiva em 0,50 pp, para 11,75% ao ano. O colegiado manteve a sinalização de que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões – no plural. Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, enfatizou que essa mensagem vale para dois encontros – de janeiro e março de 2024.

No encontro deste mês, o Copom repetiu que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.

No Boletim Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 8,50%, ante 8,75% de um mês antes. Para 2026, a projeção seguiu em 8,50% pela 21ª semana consecutiva.

