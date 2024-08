Estimativa no Focus para a Selic no fim de 2025 sobe a 9,75%, após 6 semanas de estabilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 8:51 Para compartilhar:

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2025 subiu de 9,5% para 9,75%, interrompendo uma sequência de seis semanas de estabilidade após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter reiterado a sua estratégia de manter os juros altos para consolidar a desinflação e ancorar as expectativas. O relatório foi divulgado nesta segunda-feira, 5, pelo Banco Central.

“A política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno da meta”, afirmou o comitê, no comunicado da última quarta-feira.

O colegiado manteve a Selic em 10,5% pela segunda reunião consecutiva. O colegiado afirmou que essa decisão é “compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante”, agora visto como o primeiro trimestre de 2026.

Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a Selic no fim de 2025 caiu de 9,75% para 9,5%.

A estimativa intermediária para a taxa básica de juros no fim de 2024 permaneceu em 10,5% pela sétima semana consecutiva. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, também continuou neste nível.

O mercado também manteve o consenso de que os juros encerrarão 2026 e 2027 em 9%.