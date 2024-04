Estimativa inicial para PIB dos EUA do 2º tri é de avanço de 3,9% na ferramenta GDPNow

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 13:17 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta divulgou nesta sexta-feira, 26, sua primeira estimativa para o crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre, em 3,9%. A distrital realiza a pesquisa GDPNow para chegar ao número, a partir dos dados até então disponíveis e de um modelo elaborado para essa finalidade.

A primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre, publicada na quinta-feira, 25, mostrou avanço de 1,6% no número anualizado.

O Fed de Atlanta ressalta em sua página, porém, que o GDPNow não se trata de uma projeção oficial, mas reflete apenas resultados de seu modelo, sem ajustes subjetivos.