Estimativa de safra trigo argentina pode ser revisada para cima, diz bolsa

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES (Reuters) – A Bolsa de Cereais de Buenos Aires (BdeC) disse nesta quinta-feira que poderia mais uma vez aumentar sua estimativa para a colheita de trigo da Argentina de 2021/22, atualmente prevista em um recorde de 21,5 milhões de toneladas, se a produtividade elevada da safra continuar sendo registrada no sul de Buenos Aires.

Na semana passada, a bolsa havia aumentado sua previsão de produção de trigo em 500 mil toneladas, graças a rendimentos mais altos do que o esperado relatados nas áreas agrícolas.

“Com o avanço da colheita, melhora a produtividade em setores-chave do sul de Buenos Aires e, se essa melhora nos rendimentos se sustentar até o final da colheita, a projeção de produção pode ser elevada”, disse a bolsa em seu relatório semanal de safras.

Até quarta-feira, os produtores colheram 89,7% da área plantada com o cereal, segundo o relatório.

A Argentina é um grande exportador mundial de trigo, e o Brasil é o principal comprador de seus embarques de grãos.

Em relação ao milho 2021/22, cuja produção também foi estimada em um recorde de 57 milhões de toneladas, a bolsa informou que a limitação de umidade do solo em áreas produtoras do norte da Argentina começa a retardar o plantio do cereal, que está 70,7% completo.

A bolsa destacou ainda que as recentes chuvas limitadas estão causando atrasos no plantio da soja 2021/22, que está 81,4% concluído e cuja produção a instituição prevê em 44 milhões de toneladas.

