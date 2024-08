Estimativa de economia com BPC em 2025 é de R$ 6,4 bi, diz secretário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 13:51 Para compartilhar:

O secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Sergio Firpo, afirmou nesta quarta-feira que a estimativa de economia com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é de R$ 6,4 bilhões em 2025, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ele explicou que o BPC tem benefícios que deveriam ser cessados, mas ele não soube estimar quanto ainda é pago indevidamente.

O governo estima que poderá cortar o pagamento do programa a 670.413 mil pessoas em 2025, com base no pente-fino que será realizado no programa visando a verificação da situação cadastral dos beneficiários.

Firpo explicou ainda que a estimativa de economia de R$ 6,1 bilhão de reprogramação para 2025 pode vir de outros lugares.

Atestmed

O secretário afirmou que o uso do Atestmed – ferramenta que permite a troca da perícia médica presencial pela análise documental eletrônica em pedidos de alguns benefícios – já gerou economia de R$ 2 bilhões até junho de 2024. A previsão é economizar cerca de R$ 5,6 bilhões no ano com essa medida.

Também explicou que a revisão de benefícios por incapacidade já gerou economia de R$ 1,3 bilhão em 2024, de um total previsto de R$ 2,973 bilhões. Toda a agenda de revisão de gastos tocada pelo Grupo de Trabalho do governo que se debruça sobre os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve gerar uma economia de R$ 9,046 bilhões este ano, segundo ele.