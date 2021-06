Estilo de jogo, destaques e números: uma análise do Defensa y Justicia, rival do Flamengo na Libertadores Sorteio definiu o confronto pelas oitavas de final da Libertadores. Duelos serão disputados apenas nas semanas de 14 e 21 de julho

O Flamengo conheceu nesta terça-feira o próximo adversário na busca pelo título da Libertadores: o Defensa y Justicia (ARG). Apesar de modesto, o clube argentino vem crescendo nos últimos anos, é o atual campeão da Recopa Sul-Americana e promete dar trabalho para o Rubro-Negro nos dois confrontos de oitavas de final – marcados para as semanas de 14 e 21 de julho.

O principal fator que opõe Flamengo e Defensa é a capacidade de investimento. Enquanto o Rubro-Negro tem uma folha salarial superior a R$ 16 milhões no departamento de futebol, a equipe argentina gasta cerca de 100 mil dólares (R$ 514 mil na cotação atual) com salários por mês. Além disso, há uma enorme diferença de tradição: esta é a segunda participação do clube de Buenos Aires na Libertadores e apenas a primeira no mata-mata do torneio.

Mas se engana quem pensa que será moleza. Adepto da filosofia do bom e barato, o Defensa y Justicia se reestruturou nos últimos anos e passou a colher os frutos de um longo trabalho. O ápice veio no início deste ano: em janeiro, sob comando de Crespo, venceu o Lanús na decisão da Sul-Americana e, em abril, derrotou o Palmeiras nos pênaltis para conquistar a Recopa Sul-Americana.

Beccacece é o treinador do time (Foto: Agustin Marcarian/POOL/AFP)

ESTILO DE JOGO E DESTAQUES

O segredo do sucesso recente do Defensa y Justicia passa por um estilo de jogo definido e pela escolha de técnicos com a mesma linha de pensamento. O comandante atual é Sebástian Beccacece (ex-técnico do Racing e algoz do Flamengo na Libertadores 2020), mas antes passaram nomes como Crespo (São Paulo), Holan (ex-Santos) e Vojvoda (atualmente no Fortaleza).

O próprio Beccacece é uma figura conhecida e está na terceira passagem pelo clube. Com ele, o Defensa aposta em um jogo intenso, com muita pressão no campo do adversário, preferência por jogadas pelos lados e muita movimentação no terço final. Em contrapartida, quando a pressão da equipe é superada pelo rival, ela costuma ser muito vulnerável no sistema defensivo.

Outro ponto que merece destaque é a montagem de um elenco competitivo e econômico. Em vez de gastar rios de dinheiro, o Defensa costuma optar por atletas livres no mercado e jogadores emprestados de clubes grandes. Entre os destaques da equipe, podemos citar:

– Ezequiel Unsain: goleiro, está no clube desde 2017 e é o capitão do time. Bom debaixo das traves, tem a fama de ser decisivo. Na decisão da Recopa, defendeu o pênalti cobrado por Luiz Adriano.

– Enzo Fernández: emprestado pelo River Plate, o volante de 20 anos é peça-chave da equipe, principalmente pela capacidade nos passes e visão de jogo.

– Braian Romero: o grande nome da equipe. Com passagens por Athletico-PR e Independiente, o atacante se encontrou no Defensa e desandou a fazer no gol. No total, são 21 em 33 jogos. Foi o artilheiro da última Copa Sul-Americana.

– Walter Bou: emprestado pelo Boca Juniors, costuma atuar ao lado de Romero no ataque. Divide-se entre as tarefas de fazer o pivô e finalizar as jogadas.

Braian Romero é o grande nome do time (Foto: AFP)

RAIO-X NA FASE DE GRUPOS

Passou em 2º lugar do Grupo A:

– 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)

– 11 gols marcados

– 8 gols sofridos

– 48% de média de posse de bola

– Artilheiro: Walter Bou (4 gols)

Resultados:

​1ª rodada – Independiente del Valle (EQU) 1 x 1 Defensa y Justicia

​2ª rodada – Defensa y Justicia 3 x 0 Universitario (PER)​

3ª rodada – Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras

​4ª rodada – Universitario (PER) 1 x 1 Defensa y Justicia

​5ª rodada – Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia

​6ª rodada – Defensa y Justicia 1 x 1 Independiente del Valle (EQU)

