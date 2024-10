Estilo balada: Marçal acompanha apuração em centro de convenções de luxo, com ‘pulseira VIP’ e restrições de acesso

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 06/10/2024 - 18:19 Para compartilhar:

Candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) marcou com imprensa e aliados de acompanhar a apuração do primeiro turno em um centro de convenções de luxo no bairro de Pinheiros.

O acesso ao local reproduz a estrutura de segurança de uma balada, com lista de convidados e entrega de pulseiras de diferentes cores pela equipe do espaço.

Com um telão para seguir a contagem de votos, um dos andares não pode ser acessado por quem usa a pulseira amarela — que identifica os repórteres.