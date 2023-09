Estilista Sarah Burton deixa a casa de moda Alexander McQueen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2023 - 17:52 Compartilhe

A casa de moda britânica Alexander McQueen e sua diretora artística, a estilista Sarah Burton, anunciaram, nesta segunda-feira (11), o fim de sua colaboração, iniciada há mais de 20 anos, segundo comunicado divulgado pela gigante do mercado de luxo Kering, proprietária da marca.

A estilista, 49, que assumiu o controle da casa em 2010, após o suicídio de seu fundador, Lee Alexander McQueen, destacou-se no ano seguinte, ao desenhar o vestido de noiva de Kate Middleton, mulher do príncipe William. Antes disso, trabalhou com seu mentor por mais de 14 anos, primeiramente como estagiária, em 1996, e depois no ano 2000, como diretora de coleções femininas para a casa fundada em 1992.

“O desfile Primavera-Verão 24, que acontecerá em Paris em setembro, concluirá” essa associação, aponta uma nota, especificando que “uma nova organização criativa” será “anunciada em seu devido tempo”. “Estou muito orgulhosa de tudo o que alcancei e da minha equipe incrível na Alexander McQueen”, disse Sarah Burton, citada no comunicado.

A saída de Sarah ocorre em um contexto delicado para o grupo Kering. A gigante anunciou em julho uma queda de 10% em seu lucro líquido no primeiro semestre, consequência, principalmente, de sua marca-símbolo, a Gucci, cujas vendas encolheram 1%.

