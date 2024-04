Estilista expõe relacionamento de Isabelle e Matteus, do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 14:19 Para compartilhar:

Fãs do casal “Mabelle” podem comemorar. Nesta segunda-feira, 29, o estilista Marlon Mesquita compartilhou, em seu Instagram, uma sequência de fotos em que Isabelle e Matteus, do “BBB24“, aparecem no maior clima de intimidade.

Entre beijos e carícias, os dois posam mostrando seus looks. O casal ainda não assumiu o relacionamento nas redes sociais, mas os registros do stylist não mentem.

Nos comentários, fãs comemoraram: “Eles foram feitos um para o outro”, escreveu uma. “Parece enredo de novela, mas é vida real… A vida é doida, como pode, uma aqui no Norte e o outro lá no Sul, pontos extremos”, apontou outra.

Vale lembrar que, depois de compromissos pós-“BBB”, Isabelle retornou a Manaus, no Amazonas, e Matteus voltou para a casa de sua família em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul.