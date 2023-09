Estilista pivô da separação de Preta Gil processa jornalistas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 20:15 Compartilhe

A estilista Ingrid Lima, que foi apontada como pivô da separação da cantora Preta Gil e do personal trainer Rodrigo Godoy, processou jornalistas e programas que expuseram o caso, sob a alegação de ser vítima de “matérias sensacionalistas e falsas”.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ao todo são oito os processos movidos por Ingrid na Justiça do Rio de Janeiro. A ex-stylist da filha de Gilberto Gil se define como uma pessoa “honrada”, “honesta” e “de boa reputação”.

Entre os alvos nos processos estão uma emissora de TV, um jornal e jornalistas de diferentes veículos de comunicação.

Ingrid e Rodrigo foram flagrados juntos em clima de romance em diversas situações na ocasião em que a cantora se tratava contra o câncer, descoberto em janeiro deste ano. Os dois teriam se envolvido antes da separação, que aconteceu em meio ao tratamento de saúde.

