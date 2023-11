Estilista brasileira traz da Europa as tendências da moda noiva para 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 18:23 Para compartilhar:

A moda sempre inova e traz tendências arrasadoras, para 2024 para as noivas que estão planejando seu vestido, a tendência será de um forte romantismo através de elementos como laçarotes de todos os tamanhos e estilos , babados, frufrus , rendas e muito efeito em 3D através de flores e rendas aplicadas .

A estilista, especialista em moda noiva, Lucinha Silveira desembarca no Brasil chegando da Europa trazendo muita novidade e dicas. Ela, que é diretora criativa do Atelier Lucinha Silveira, já atendeu ao longo dos 38 anos de carreira mais de 70 mil clientes e também é autora Best Seller e palestrante de Estilo.

Trouxe dicas fresquinhas do que é moda lá na Europa e já é certo repercutir no Brasil no próximo ano. “As transparências e plissados aparecem em várias coleções e os bordados em cristais matizados e pérolas complementam o romantismo para casamentos diurnos .

Uma das principais apostas para os vestidos de noiva é a volta do estilo romântico e delicado, com rendas, babados e tecidos leves. Os vestidos com mangas bufantes e detalhes em tule também estarão em alta, trazendo um toque de feminilidade e elegância.

Além disso, os vestidos minimalistas e modernos continuarão sendo uma escolha popular entre as noivas contemporâneas. Modelos clean, com linhas retas e tecidos fluidos serão destaque, trazendo um ar de sofisticação e simplicidade.”, detalhou Lucinha.

CORES INOVADORAS

Tons pastéis e cores nas peças inferiores aos vestidos também chegam com tudo. “Em relação às cores, o off white é o eleito apesar do branco tradicional ainda ser o favorito no Brasil e México . Com relação a as cores percebi algumas tendências se apresentaram em várias coleção e que são surpreendentes e inovadoras. Outros tons suaves e pastéis foram usados pelos criadores, como rosa blush e azul serenity, que ganharão espaço, trazendo um toque de sutileza e romantismo aos looks nupciais, mesmo sendo usados nas camadas inferiores dos vestidos dando um colorido muito suave e delicado . Não sei se teremos aceitação imediata no Brasil, mas para as noivas mais contemporâneas e que gostam de modernidade é uma opção diferente!”, revelou a estilista em primeira mão para a revista A Foto.

ACESSÓRIOS

“Quanto aos acessórios, as tiaras e coroas de flores estão em alta, trazendo um ar boho e natural ao visual da noiva. Os véus também continuarão sendo uma escolha clássica, mas com detalhes modernos e personalizados . Para a noiva moderna , os laçarotes literalmente “ farão a cabeça “ dessa mulher mais minimalista, romântica e arrojada” adianta.

