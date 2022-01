Estiagem: ministra da Agricultura diz que visitas a SC buscam minimizar perdas

São Paulo, 13 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve nesta quarta-feira (12) em Chapecó (SC) para acompanhar a situação dos produtores rurais que sofrem com a estiagem prolongada que afeta o Estado desde novembro do último ano. Em nota, a titular da Pasta afirma que a visita teve como objetivo “minimizar as perdas” e “evitar que os agricultores abandonem suas produções”.

“Resolver tudo não vamos conseguir fazer, mas podemos dar alguns caminhos se fizermos rápido e agora”, disse a ministra, que estava acompanhada de representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e dos Bancos Central e do Brasil, além do Ministério da Economia. Apesar da grande comitiva, não foram anunciadas novas medidas de combate à estiagem na região.

De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri-SC), os municípios da região oeste do Estado foram os mais prejudicados, recebendo entre 20% e 40% da média histórica de chuvas para o último mês. Antes de Chapecó, a ministra esteve em Santo Ângelo (RS), onde também visitou propriedades rurais afetadas pela seca.

Segundo o secretário de Política Agrícola do ministério, Guilherme Bastos, a pasta trabalha para dar aos produtores “algum tipo de conforto neste primeiro momento”, com a disponibilização de recursos do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Em Santa Catarina, o panorama de cobertura pelo seguro é de 31% para os plantios de soja e de 42% para o milho.

De acordo com a ministra, a meta é ampliar os recursos do seguro rural para o próximo Plano Safra. “Se você faz um seguro atingindo mais gente, colocando mais gente nesse guarda-chuva, é melhor para o produtor, que paga sua dívida e começa novamente, e para o governo, que não tem que carregar a dívida por anos”, avaliou.

Segundo a Agricultura, a ministra deve visitar nesta quinta-feira (13) os municípios de Cascavel (PR) e Ponta Porã (MS).

Saiba mais