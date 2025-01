Estiagem derruba qualidade das lavouras de soja em MS, diz relatório

São Paulo, 15 – A estiagem em Mato Grosso do Sul derrubou o porcentual de lavouras de soja em boas condições de 90,4% em dezembro para 70,9% em janeiro, segundo levantamento do Projeto Siga-MS divulgado nesta quarta-feira, 15. A seca já atinge 1,3 milhão de hectares no Estado. As áreas em condição regular subiram de 7% para 17,7%, enquanto as em situação ruim saltaram de 2,6% para 11,4%.

O cenário é mais preocupante na região sul, onde as lavouras em boas condições despencaram de 80% em dezembro para 39,8% em janeiro. A região norte, mesmo registrando queda, ainda mantém o melhor cenário do Estado, com 93,5% das áreas em boas condições, ante 94,8% no mês anterior.

“A região sul atravessa um período crítico, com 30 dias consecutivos de seca moderada e precipitações limitadas entre 1,4 mm e 66,6 mm, além de enfrentar 10 dias de seca severa sem qualquer registro de chuvas”, afirma o relatório da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS). A seca atingiu em cheio 24 municípios, que agora registram produtividade abaixo da média estadual.

O maior impacto é sentido nas áreas semeadas entre setembro e meados de outubro. Essas lavouras começaram o enchimento de grãos em dezembro e agora entram em fase de maturação e colheita. Cerca de 32% das lavouras estão em estágios críticos: 16% em enchimento de grãos, 14% com grãos cheios e 2% iniciando a maturação, concentradas principalmente na região sul.

Apesar do cenário, a Aprosoja-MS mantém a expectativa de produção da safra 2024/25 em 13,977 milhões de toneladas, com produtividade média de 51,7 sacas por hectare. A área total cresceu 6,8% sobre o ciclo anterior, atingindo 4,501 milhões de hectares. A previsão do tempo traz algum alívio, com possibilidade de chuvas de até 203 mm para a região sul nas próximas semanas.

Segundo o documento, os produtores já venderam 32,80% da safra 2024/25, um avanço de 1,33 ponto porcentual frente ao mesmo período do ano passado. No mercado, a soja sul-mato-grossense se valoriza. O preço médio da saca subiu 3,11% entre 9 e 13 de janeiro, alcançando a R$ 120,21. Na comparação anual, o avanço é de 9,67% – há um ano, a saca era negociada em média a R$ 108,12.

O Projeto Siga-MS é executado pela Aprosoja-MS em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).