Estiagem aumenta nas principais áreas de cultivo de grãos nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 12:41 Compartilhe

Nova York, 19 – A piora da estiagem nas principais áreas de cultivo dos Estados Unidos pode prejudicar a safra de milho, trigo e soja do país, que muitos esperam ser volumosa neste ano. Tanto o Meio-Oeste quanto parte das Grandes Planícies estão enfrentando condições de seca desde a semana passada, de acordo com dados divulgados pelo Monitor da Seca dos EUA.

Os Estados no leste do Meio-Oeste, que estavam praticamente livres de estiagem nesta época do ano passado, agora enfrentam seca moderada – com bolsões de seca severa ou extrema em Missouri, Illinois, Iowa e Minnesota.

Nas Grandes Planícies, algumas áreas de Nebraska e Kansas apresentam seca extrema ou excepcional.

Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), 57% da área de milho e 51% da área de soja do país apresentam algum nível de seca. Ambos os números representam aumento de 12 pontos porcentuais em relação à semana passada, alarmando os observadores do mercado.

“As áreas onde o milho e a soja estão mais concentrados enfrentam uma rápida perda de umidade do solo”, disse Daniel Flynn, do Price Futures Group, em nota. “É a localização desta seca que é mais importante e preocupante.”

A falta de chuvas está impulsionando os futuros de grãos negociadas na Bolsa de Chicago (CBOT). Os contratos futuros de milho subiram mais de 11% desde que atingiram a mínima de quase dois anos no fim de maio, enquanto a soja ganhou quase 10% desde que atingiu a mínima de seis meses na época, e o trigo subiu 9%.

No fim de março, o USDA projetou a área de milho em 92 milhões de acres (37,23 milhões de hectares). Quanto à área plantada com soja, o USDA estimou 87,45 milhões de acres (35,39 milhões de hectares). Já a área total semeada com trigo no país foi projetada em 49,9 milhões de acres (20,19 milhões de hectares). Desde então, os preços recuaram com a expectativa de uma grande área – mas agora voltaram a subir graças ao aumento da seca.

Agricultores e observadores do mercado estão preocupados com a possibilidade de que o El Niño mantenha as áreas de cultivo secas. O Serviço Nacional de Meteorologia disse no início deste mês que o El Niño chegou oficialmente. O fenômeno climático deve ganhar força durante o verão do Hemisfério Norte. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica disse que há uma chance de 75% de um El Niño de força moderada até agosto. A agência prevê uma chance de mais de 50% de um El Niño forte em outubro ou novembro.

Em seu mais recente relatório de acompanhamento de safra, o USDA disse que 64% da safra de milho e 59% da safra de soja tinham condição boa ou excelente até o domingo, 11, abaixo da semana anterior e da época correspondente do ano passado. Com feriado hoje nos EUA, o USDA deverá apresentar novo relatório amanhã. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias