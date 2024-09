Estêvão marca, Palmeiras vence Athletico-PR e reafirma briga pelo tri do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 20:45 Para compartilhar:

O Palmeiras finalmente voltou a vencer fora de casa. Dominante desde o início, o time alviverde visitou o Athletico-PR neste domingo, e despachou os mandantes com uma sólida vitória por 2 a 0. Com o resultado, o clube paulista reitera sua busca pelo tricampeonato nacional após recentes eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. A partida foi válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras foi ao Paraná a fim de mostrar serviço e se aproveitou do início sonolento do Athletico. Com menos de cinco minutos, fez três finalizações, a melhor delas com um chute de Felipe Anderson dentro da pequena área. O goleiro Mycael rebateu e Richard Ríos tentou aproveitar, mas cometeu uma falta.

Confiante, a equipe alviverde dominou os momentos iniciais. O primeiro gol saiu aos 7 minutos. Flaco López fez bela jogada pela direita, deixando 3 adversários do Athletico para trás. Na área, o atacante cruzou à meia altura, na medida para Maurício abrir o placar sem dificuldades. O meia, que chegou do Internacional em junho deste ano, justificou a escolha do técnico Abel Ferreira em deixar Raphael Veiga no banco.

O baque serviu como um balde de água fria e fez os mandantes acordarem, dando algum trabalho para Weverton, especialmente no fim do primeiro tempo. O Palmeiras continuou em busca do segundo gol com Estevão e Caio Paulista, que chegaram a esbanjar habilidade na tentativa de ampliar, mas Mycael frustrou as esperanças alviverdes.

Na volta dos vestiários, os mandantes vieram modificados em busca de reverter o placar negativo. Mas foi o Palmeiras que anotou na segunda etapa. Aos 12 minutos, Estêvão deu um lindo drible dentro da área atleticana, deixou dois rivais para trás e encheu o pé pra bola estufar as redes, sem chance Mycael. Aos 17, o goleiro da casa ainda teve de operar um milagre e tirou a bola em cima da risca após dois arremates palmeirenses.

O Athletico, em pleno ano de seu centenário, ouviu vaias e gritos de “vergonha” vindo das arquibancadas. Torcedores deixaram o campo antes mesmo do apito final. É bem verdade que houve algumas ameaças paranaenses, mas Weverton impediu todas. Nas melhores chances, Gamarra carimbou a trave depois de ganhar no alto de Gustavo Gómez e Esquivel mandou a bola na gaveta, mas o arqueiro palmeirense evitou o pior com uma linda defesa.

Ainda houve tempo para Rony tentar um gol de cobertura aos 39 minutos, mas o camisa 10 exagerou na força e a bola encobriu a meta. O Palmeiras entrou em campo com um retrospecto interessante: sem saber o que é perder na Ligga Arena (antiga Arena da Baixada) desde 2018. A soberania foi mantida com sucesso.

O resultado reafirma a briga alviverde pelo tricampeonato brasileiro. O time da Barra Funda chega aos 47 pontos na 3ª colocação, três abaixo do líder Botafogo, que neste sábado venceu o vice Fortaleza, que soma 48.

Vale lembrar que o Palmeiras não tem mais nada para disputar no ano, a não ser o Brasileirão. Por isso, todo jogo é considerado como uma “final”, sendo o campeonato visto como uma “Copa do Mundo”. O técnico Abel Ferreira teve a semana toda para preparar o time, que em seu último compromisso anotou a maior goleada da temporada: 5 a 0 sobre o Cuiabá.

MARCA HISTÓRICA

O destaque do duelo ficou por conta de Estêvão, que foi recém-convocado por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira pela primeira vez. O craque de 17 anos ainda atingiu uma marca importantes: com oito gols e sete assistências no torneio, ele chegou a 15 participações em gols palmeirenses. A última vez que alguém fez isso foi em 2009, quando Neymar terminou o Brasileiro daquele ano com 16 participações, sendo 10 gols e 6 assistências.

JEJUM ENCERRADO

O Palmeiras pôs fim a um incômodo jejum de vitórias fora de casa. Até então, eram 6 jogos sem vencer fora de São Paulo no Brasileirão (8 considerando Copa do Brasil e Libertadores – Flamengo e Botafogo, respectivamente). O último triunfo longe da sua torcida foi diante do Atlético-MG, por 4 a 0, na 9ª rodada do Brasileirão, no dia 17 de junho.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0x2 PALMEIRAS

ATHLETICO-PR – Mycael; Kaique Rocha, Mateo Gamarra e Esquivel; Gabriel e Erick (Leo Godoy); Christian (Nikão) e Zapelli (João Cruz); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho) e Maurício (Raphael Veiga); Felipe Anderson, Estêvão (Giay) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Maurício, aos 7 minutos do primeiro tempo; Estêvão aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcos Rocha, Canobbio, Christian.

JUIZ – Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

PÚBLICO e RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).