Estêvão e Marcos Rocha iniciam transição física no Palmeiras e exame descarta lesão em Weverton

O Brasileirão vai chegando a sua reta final e Abel Ferreira começa a receber boas notícias no Palmeiras. Na reapresentação do elenco nesta terça-feira, o treinador português viu seu “menino de ouro, Estêvão, e o experiente lateral-direito Marcos Rocha iniciarem a transição física, ficando próximos do retorno aos jogos. De quebra, exames não constataram lesão nos dedos da mão direita.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, Estêvão ficará à disposição para o duelo contra o Juventude, dia 20 de outubro, após a Data Fifa. O Palmeiras ainda visita o Red Bull Bragantino no próximo sábado, mas o clube não deve correr riscos de antecipar o retorno do jovem atacante – a lesão agravou justamente por um retorno antes da hora.

Estêvão iniciou o dia cumprindo cronograma interno, ao lado de Marcos Rocha. Depois, também fizeram algumas atividades no gramado. O também lateral Mayke tem reabilitação mais avançada e deve ser relacionado para o jogo em Bragança Paulista, assim como o goleiro reserva Marcelo Lomba, já que o titular Weverton passou por exames após pancada na mão e não teve lesão detectada.

Já de olho no Red Bull Bragantino, o Palmeiras iniciou o dia com treino física no centro de excelência, antes de ir ao gramado para trabalho técnico de aproximação, marcação e posse de bola, com duas equipes (sem goleiros) e três minimetas dispostas nas linhas de fundo. Abel Ferreira ainda dividiu os jogadores em duas equipes, já com goleiros, para ensaia o que prevê NO JOGO DO Nabi Abi Chedid.

Gabriel Menino, uma das novidades nos 2 a 1 sobre o Atlético-MG no fim de semana, em Campinas, reforçou o pacto de sentimento de final a cada jogo. “Desde que fomos eliminados da Libertadores, encaramos cada jogo do Brasileiro como uma final. Faltam dez jogos, dez finais. Todo mundo está preparado, focado, porque a gente quer nosso terceiro campeonato consecutivo”, frisou o volante. “Esse grupo é muito unido, tem muita competitividade aqui dentro, o nível aumentou muito. A cada treino e a cada jogo todo mundo quer dar o seu melhor, quer aparecer. O clima ficou mais agradável, todo mundo está competindo entre si, mas respeitando um ao outro para dar o melhor para o Palmeiras”, ressaltou.

Menino aproveitou para fazer uma análise do compromisso de sábado. “Lá em Bragança é sempre um jogo difícil. A gente vai encarar o Bragantino como mais uma final. É um time que nos dá muito trabalho, cheio de jovens que também querem mostrar o seu futebol. Mas estamos brigando pelo título e temos de buscar os três pontos”, concluiu.