Estêvão é a aposta do Palmeiras para reagir no Brasileirão contra o lanterna Cuiabá

A prolífica base do Palmeiras, com Estêvão e Endrick como protagonistas ainda menores de idade, é a aposta do time para reagir no Brasileirão. Se vai bem na Libertadores e na Copa do Brasil, no principal torneio do Pais, a equipe tem patinado e precisa da vitória contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, neste domingo, para não ficar para trás. O duelo é válido pela quinta rodada. A bola rola às 18h30 em Cuiabá.

O Palmeiras só ganhou uma de suas quatro partidas que fez no Brasileirão. Depois de derrotar o Vitória na estreia, não venceu nenhum dos três jogos seguintes, nem marcou gols. Perdeu do Inter em casa, por 1 a 0, e empatou com Flamengo e São Paulo em 0 a 0. Por isso, soma cinco pontos e está mais perto dos últimos colocados do que dos líderes.

A aposta para reagir são os precoces Endrick e Estêvão. O primeiro, que joga suas últimas partidas antes de se apresentar ao Real Madrid, já é realidade, e o segundo está perto de também ser. Depois de brilhar contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores, e garantir a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, Estêvão busca seu primeiro gol no Brasileirão.

Enquanto alguns atletas ídolos da torcida, como Raphael Veiga, apresentam declínio técnico, o garoto canhoto de 17 anos tem sido o fator de desequilíbrio do time treinado por Abel Ferreira, que fez um apelo para que a diretoria se esforço em mantê-lo até 2027, embora saiba que isso é muito improvável. Chelsea e outros gigantes da Europa já sinalizam com ofertas milionárias ao atacante canhoto, chamado na base de “Messinho”, pela velocidade e habilidade no drible.

“Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. Um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo”, disse o técnico português, em tom laudatório, algo que não costuma fazer com um jovem atleta que está começando sua jornada no profissional. “Pode ser uma referência no futuro para nós. Toda equipe precisa de um jogador desse que faz coisa diferente”, continuou.

Em tese, o Palmeiras encara um rival perfeito para se reabilitar no Brasileirão. O Cuiabá perdeu seus três jogos e, sem pontuar, é dono da pior campanha da competição no momento, com oito gols sofridos e nenhum marcado. O time mato-grossense tem um jogo atrasado, contra o Vitória.

Para se reerguer, o Cuiabá voltou a apostar em um técnico português. Depois do bom trabalho de António Oliveira, que deixou a equipe para treinar o Corinthians em fevereiro, a diretoria trouxe Armando Gonçalves Teixeira, o Petit, para comandar o time do Mato Grosso.

Petit será o terceiro treinador português que trabalhará no Cuiabá desde 2022. O contrato do treinador é válido até dezembro de 2025. O profissional de 47 anos nasceu na França, mas tem nacionalidade portuguesa e defendeu a seleção em duas Copas do Mundo (2002 e 2006). Ele estava livre no mercado desde janeiro, quando rescindiu seu vínculo com o Boavista-POR.

Além de Petit, os auxiliares Tiago Morence Pinto, Mario Jorge Faria Nunes, Nuno Miguel Gaspar Pereira e Germano Antônio Reis Pires também trabalharão no Cuiabá. O português ainda não comanda o time nesta segunda porque não está regularizado. Continua no comando interino o auxiliar fixo do clube Ricardo Colbachini.

“Fizemos uma análise profunda no mercado. Acreditamos que o Petit é o perfil adequado para o Cuiabá dentro do Brasileiro. Temos convicção que ele irá realizar um grande trabalho à frente do Dourado. A conversa foi muito positiva e estamos satisfeitos e animados com o acerto”, justificou Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

CUIABÁ X PALMEIRAS

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Gabriel, Bruno Alves, Alan Empereur, Ramon; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Denílson; Clayson e Pitta. Técnico: Ricardo Colbachini (auxiliar).

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lázaro); Estêvão, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).