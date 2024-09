Estêvão diz que não esperava ser convocado para Seleção ‘tão rápido’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/09/2024 - 16:55 Para compartilhar:

Uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o atacante Estêvão, de 17 anos, disse nesta segunda-feira (2) que não esperava ser convocado ‘tão rápido’ para a Seleção, que se prepara para enfrentar o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante”, declarou o jogador em um vídeo divulgado pela CBF.

Revelado pelo Palmeiras, Estêvão foi vendido recentemente ao Chelsea da Inglaterra por 45 milhões de euros (R$ 280 milhões na cotação atual), um valor que pode superar os 60 milhões de euros (R$ 373 milhões) se algumas metas foram atingidas, segundo a mídia especializada.

O jovem atacante só se apresentará ao clube londrino em julho de 2025, depois que completar 18 anos.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, o convocou pela primeira vez para a rodada dupla das Eliminatórias. O primeiro desafio será o Equador, na sexta-feira, em Curitiba. Quatro dias depois, a equipe vai a Assunção para enfrentar o Paraguai.

A convocação de Estêvão veio em um momento complicado para o Brasil, que ocupa apenas a sexta posição nas Eliminatórias, a última que dá vaga direta ao Mundial de 2026, com sete pontos em seis rodadas. Além disso, o time vem de quatro jogos sem vencer na competição (um empate e três derrotas).

“Estou realizando um sonho, estou um pouquinho nervoso. É uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz e espero agregar bastante nessa convocação”, afirmou Estêvão.

Este ano, o habilidoso atacante marcou dez gols e deu oito assistências em 35 jogos pelo Palmeiras entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Sem Neymar, ainda se recuperando da grave lesão que sofreu no joelho, a Seleção aposta no trio ofensivo do Real Madrid formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick.

