Estes são os itens mais roubados em hotéis 5 estrelas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/11/2023 - 5:37 Para compartilhar:

Pequenos sabonetes e loções para viagem podem ser gratuitos, mas nem tudo em um quarto de hotel está à sua disposição. Wellness Heaven, um guia alemão de spas e hotéis de luxo, entrevistou 1.376 gerentes de hotéis para determinar quais itens são mais comumente roubados pelos hóspedes.

Parece que a maioria dos clientes de hotéis não se cansa dos mimos que recebem durante a estadia, já que toalhas e roupões de banho parecem ser os itens mais populares para furtar, com mais da metade dos gerentes alegando que essas comodidades são retiradas de seus locais.

Os hóspedes também costumavam retirar cabides, canetas, cosméticos, pilhas e talheres de seus quartos.

Os ladrões viajantes estavam menos interessados ​​em cobertores, travesseiros e pratos – talvez devido a rumores sobre sua limpeza – e seu desejo por cafeteiras, embora baixo, variava drasticamente de acordo com a qualidade do hotel. Os hóspedes de hotéis 5 estrelas decidiram com mais frequência que não poderiam começar mais uma manhã sem uma máquina de café sofisticada.

Surpreendentemente, cerca de um quarto dos hóspedes do hotel supostamente realizaram um roubo de arte – embora isso também varie de acordo com o luxo da estadia. Uma obra de arte em um hotel 5 estrelas tem 4,3 vezes mais probabilidade de ser roubada do que em um hotel 4 estrelas.

Por trás da arte, os tablets também são embalados com hóspedes seis vezes mais em hotéis de 5 estrelas do que em estadias de 4 estrelas.

E de alguma forma alguns convidados descarados levaram aparelhos de TV e colchões. Os funcionários do hotel acreditam que esses roubos acontecem no meio da noite, quando os elevadores que levam ao estacionamento estão quase vazios.

Um hoteleiro na Itália até revelou que um piano de cauda foi roubado do lobby, à vista de todos.

“Assim que passei pelo saguão, percebi que algo estava faltando e logo depois descobri que três homens desconhecidos de macacão haviam levado embora o piano de cauda e ele nunca mais reapareceu, é claro”, compartilhou um funcionário anônimo do hotel.

Os hotéis na cidade de Nova York devem tomar nota, pois provavelmente receberão um fluxo de reservas em meio à repressão da cidade ao Airbnb , apesar das hordas de turistas que chegam à cidade.

E se você está procurando hospedagem em Nova York, ela possui dois dos melhores hotéis do mundo de 2023, bem como um dos melhores hotéis econômicos do país – embora, se você decidir roubar, não conte a eles. Postagem enviada para você.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias