Estes são os empregos com maior probabilidade de serem assumidos pela IA

Um novo relatório soou o alarme sobre o futuro do local de trabalho tal como os humanos o conhecem, listando os empregos com maior probabilidade de serem postos em perigo devido à inteligência artificial avançada.

A lista compilada pelo Departamento de Educação do Reino Unido traz más notícias para os trabalhadores de colarinho branco, especialmente consultores de gestão e analistas de negócios, que correm maior risco de ver os seus empregos automatizados pela IA.

Alertou também que gestores e diretores financeiros, contabilistas certificados e psicólogos estão em risco.

A agência governamental disse que usou uma metodologia que avaliou 365 empregos diferentes e suas respectivas características ocupacionais e de trabalho e os comparou com 10 das aplicações de IA mais comuns para ver se as funções poderiam ser automatizadas pela IA.

“As ocupações mais expostas à IA incluem ocupações mais profissionais, particularmente aquelas associadas a mais trabalho administrativo e em funções financeiras, jurídicas e de gestão empresarial”, disse o Departamento de Educação.

Os profissionais que trabalham como gerentes e diretores de compras foram os 5º com maior probabilidade de perder seu emprego para a IA, enquanto economistas e estatísticos ocuparam o 6º lugar na lista relatada pelo Daily Mail .

Analistas de finanças e investimentos, profissionais jurídicos e até mesmo os amplos empregos considerados “profissionais de negócios e associados relacionados” entraram na lista, no oitavo, nono e décimo lugares, respectivamente.

Listados entre as 10 a 20 ocupações mais expostas à aquisição da IA: consultores educacionais, administradores de recursos humanos, contadores e gerentes de folha de pagamento, bem como funcionários administrativos do governo e associados de marketing, de acordo com as conclusões do departamento britânico.

O Departamento de Educação do Reino Unido especificou que analisou modelos generativos de IA, como ChatGPT da OpenAI e Bard do Google, para tirar suas conclusões, citando vagamente que analisou outros grandes modelos de linguagem, aplicativos de fala para texto e IA de reconhecimento de imagem.

No outro extremo do espectro, a agência descobriu que as profissões com menor probabilidade de serem ultrapassadas pela IA incluem “mais trabalho manual que é tecnicamente difícil, em ambientes imprevisíveis e com salários mais baixos… com exceção dos jogadores desportivos”, que são menos provavelmente serão substituídos pela tecnologia em rápido avanço.

Trabalhadores práticos que não precisam se preocupar tanto com a aquisição da IA: carpinteiros, construtores, faxineiros, lavadores, pintores e decoradores, jardineiros e paisagistas e trabalhadores da construção de estradas, entre outros.

O relatório do Departamento de Educação chega um mês depois que o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, disse que o padrão ouro do diploma de bacharel está comprometido pela ascensão monumental da IA.

“A IA tornará virtualmente impossível que um momento único de aprendizagem [como um diploma] dure uma carreira inteira”, disse Roslansky no Talent Connect Summit, uma conferência dos 2.000 principais recrutadores do país.

Os executivos do LinkedIn destacaram a necessidade “crítica” de melhoria de competências à medida que a tecnologia de IA se desenvolve, o que significa que a adaptabilidade dos funcionários será uma expectativa, tornando os cursos de quatro anos orientados para programas praticamente inúteis.

Os próprios dados do LinkedIn mostraram que as competências profissionais deverão mudar em 65% até 2030, uma vez que as listas de empregos que mencionam ChatGPT ou IA generativa semelhante aumentaram mais de 20 vezes desde o ano passado, informou o site de mídia social.

O CEO da rival na lista de empregos, Even, Chris Hyams, disse em setembro que, como resultado da inovação tecnológica na última década, indústrias inteiras viraram “de cabeça para baixo” e também alertou que as habilidades aprendidas na faculdade poderiam se tornar “obsoletas”.

Até o chefe do ChatGPT, Sam Altman, alertou que a IA representa um “risco de extinção” para a humanidade – e se preparou para este chamado dia do juízo final estocando armas, ouro, iodeto de potássio, antibióticos, baterias, água e máscaras de gás dos israelenses. Força de Defesa.





Ele também tem “um grande pedaço de terra em Big Sur para onde posso voar”, disse ele em uma entrevista à New Yorker em 2016.

A visão apocalíptica de Altman de que a IA deu errado é comum no Vale do Silício, onde um número crescente de bilionários da tecnologia investiram dinheiro em planos de contingência pós-apocalípticos , como bunkers remotos, nos últimos anos.

Alguns, como Peter Thiel – fundador do PayPal e investidor inicial da OpenAI – e Larry Page, cofundador do Google, adquiriram terras na Nova Zelândia . O mesmo perfil da New Yorker revelou que o “plano alternativo” de Altman era voar para a Nova Zelândia com Thiel se a sociedade desmoronasse.

Elon Musk também soou o alarme sobre o potencial “perigoso” da IA ​​avançada – alertando que poderia destruir a civilização humana se não fosse controlada.

“A IA é mais perigosa do que, digamos, o design mal gerido de aeronaves, a manutenção da produção ou a má produção de automóveis”, disse Musk numa entrevista ao Financial Times no início deste ano.

“No sentido de que tem o potencial – por menor que se possa considerar essa probabilidade, mas não é trivial – tem o potencial de destruição da civilização”, acrescentou Musk.

