Estes são os 10 números PIN de 4 dígitos mais comuns

Da Redação 17/05/2024 - 2:45

Estes PIN pode torná-lo um alvo fácil. Muitas pessoas têm dificuldade em selecionar e lembrar uma senha, especialmente quando se trata de PIN de quatro dígitos.

Mas se você planeja usar como padrão algo tão fácil como 1-2-3-4, você pode querer repensar a criação dessa sua senha. Um novo estudo de segurança cibernética revelou os pins mais populares que as pessoas usam e que podem resultar na invasão de sua conta.

Não é nenhuma surpresa que o PIN mais popular usado tenha sido “1234”, de acordo com “Information is Beautiful”. O relatório analisou os pins de quatro dígitos mais e menos comuns expostos em violações de dados usando dados de “Genética de Dados”.

“As pessoas continuam a usar códigos PIN comumente usados ​​ou relacionados a eles e [são] facilmente acessíveis, como datas de nascimento”, disse o consultor global de segurança cibernética Jake Moore ao Daily Mail .

Outros pins de senha bem conhecidos incluem “1111”, “0000” e “1212”. Os resultados descobriram que dos 3,4 milhões de pins examinados, muitas pessoas incorporaram padrões simples em seus códigos de segurança.

Os pins de quatro dígitos mais comuns:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Os pinos de quatro dígitos menos comuns:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

O especialista em segurança cibernética da ESET aconselha as pessoas a evitarem códigos de acesso simples, que podem torná-las alvos fáceis para ataques cibernéticos.

“As pessoas se colocam em risco por terem senhas e códigos PIN fracos e muitas vezes não entendem totalmente a ameaça até serem comprometidas”, acrescentou Moore.

Hackers habilidosos podem decifrar um terço das 61 tentativas de senha e, se tiverem 426 chances, podem obter acesso a 50% das contas.

Mesmo que haja uma limitação nas tentativas de senha, um hacker tem 20% de chance de entrar em uma conta em cinco tentativas.

Moore, especialista em segurança cibernética, recomenda evitar o uso de anos de nascimento, informações pessoais e senhas repetidas para proteger contas pessoais, incluindo mídias sociais.

“Ao usar senhas simples ou fáceis de adivinhar, permite que os invasores atinjam as pessoas com mais facilidade”, disse Moore.

No entanto, os usuários devem lembrar que as senhas de quatro dígitos têm 10.000 combinações possíveis, portanto, seja cuidadoso e estratégico quanto ao PIN escolhido.

Mesmo com precaução extra, as senhas ainda têm chance de serem hackeadas, e é por isso que os gurus da tecnologia incentivam o uso de gerenciadores de senhas que protegem informações pessoais com segurança.

“Os gerenciadores de senhas oferecem toda a segurança para quando essas informações nem sempre podem ser lembradas, além de poderem ajudar a gerar códigos completamente aleatórios para que você não dependa do seu aniversário ou aniversário”, concluiu Moore.