Estes 8 truques vão te ajudar a se livrar dos chupões no pescoço A gola alta nem sempre é uma opção. Com algumas técnicas, é possível dar um jeito nas marcas roxas de chupão no pescoço. Confira!

Esconder um chupão no pescoço com lenço ou uma gola alta parece bastante fácil. Mas nem sempre isso é uma opção. Talvez você tenha um casamento, um passeio no parque ou, então, uma sessão de ioga… Com sua mãe!

Aí você se pergunta: “Existe alguma outra maneira de esconder essa monstruosidade?” Sim, existe!

Primeiro de tudo, o que é o chupão?

Um chupão é um tipo específico de hematoma, que se forma quando os vasos sanguíneos se rompem e o sangue se acumula abaixo da superfície da pele. “No caso de um chupão, a sucção faz com que minúsculos vasos sanguíneos perto da superfície da pele – chamados capilares – se quebrem”, explica Darren Smith, cirurgião plástico de Nova York (EUA). “Isso vaza sangue e mancha a pele, dando ao chupão sua forma e cor características.”

Um chupão leva alguns dias para cicatrizar, dependendo da gravidade do machucado. Enquanto isso, prepare-se para ver todas as cores do arco-íris refletidas no seu pescoço. “À medida que seu corpo cura a contusão, ele muda de cor de roxo para rosa, depois verde e amarelo, e então resolve completamente”, completa Joshua Zeichner, um dermatologista certificado em Nova York.

A seguir, os profissionais indicam algumas opções que podem ajudar a amenizar as marcas da pele.

Truques para tirar chupão do pescoço

1. Tratamento a laser

A maneira mais eficaz e imediata de se livrar de um chupão o mais rápido possível envolve um tratamento especializado a laser. “Esses lasers podem direcionar especificamente os glóbulos vermelhos, fragmentando-os em pequenos pedaços que são facilmente removidos pelos glóbulos brancos”, diz Smith. “Isso leva a uma melhoria na aparência de um chupão em cerca de 48 horas na maioria dos casos”.

Embora essa seja a opção mais rápida e eficaz, ela também é a mais cara. Além disso, você precisará entrar em contato com um dermatologista.

2. Creme de arnica

Existem vários tipos de cremes que você pode aplicar à sua pele para reduzir o inchaço e a inflamação. “Arnica em creme reduz a inflamação e é frequentemente emparelhado com vitamina K”, diz Smith.

A vitamina K é um componente essencial da “cascata da coagulação”, processo pelo qual o corpo forma coágulos sanguíneos. “Não é completamente compreendido como a vitamina K tópica contribui para a resolução de contusões, ou cura de chupão. Contudo, essa combinação pode acelerar as coisas”, diz Smith.

3. Creme para olhos

Você também pode aplicar no chupão aquele creme para olhos. “A vitamina K é comumente usada para ajudar a iluminar a escuridão sob os olhos, e pode auxiliar seu corpo a curar contusões mais rápido do que o normal”, diz Zeichner.

4. Creme de celulite

Você também pode tentar usar um creme de celulite, que “normalmente contém cafeína para ajudar a contrair os vasos sanguíneos e minimizar a quantidade de sangue que vaza na pele”, diz Zeichner.

5. Aloe vera

Aloe é outro tratamento tópico que é conhecido para acalmar a pele inflamada e pode ter o mesmo efeito para um chupão. “Mas não procure milagres por aqui”, diz Smith. “Aloe provavelmente vai acelerar as coisas em alguns dias, na melhor das hipóteses.”

6. Rolo de jade

Você pode usar uma colher fria para ajudar a reduzir qualquer inchaço e minimizar o tamanho do chupão. Outra opção sugerida por Zeichner é experimentar um rolo de jade. “A pedra fria de um rolo de jade pode ajudar a remover o excesso de inchaço e permitir que sua pele cure um chupão por conta própria”, explica Zeichner.

Se você sabe que um chupão pode estar se desenvolvendo, é melhor tentar enfrentá-lo antes que ele cresça e fique mais escuro. “Lembre-se que um chupão é causado por vazamento de vasos sanguíneos. Por isso, se você fizer pressão, assim como você faria para impedir qualquer outro sangramento, você pode potencialmente minimizar significativamente a propagação de um chupão”, diz Smith.

7. Gelo

A aplicação de gelo na área também pode ajudar. “Nas fases iniciais após qualquer lesão, isso reduzirá a resposta inflamatória”, diz Smith.

8. Hidratar

Zeichner sugere a aplicação de hidratante no pescoço antes de ter um possível chupão. “Certificando-se de que sua pele está bem hidratada e da melhor forma possível, você pode ter menos probabilidade de desenvolver um chupão”, explica Zeichner.