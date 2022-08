Estes 10 truques vão te ajudar a fazer cocô

admin3 16/08/2022 - 5:26 Compartilhe

Vamos ser sinceras: de todos os problemas digestivos, a constipação não é necessariamente a pior coisa que seu estômago poderia fazer com você. Contudo, isso não significa que não conseguir fazer cocô seja algo confortável.

Felizmente, há algumas formas de “acelerar” as coisas se, digamos, você estiver saindo para uma corrida matinal ou tiver um longo passeio de carro à sua frente. E o melhor disso: a maioria delas é totalmente natural e recomendada por médicos.

Veja também

+ Esfoliação capilar: como e quando fazer?

+ Primeira vez: 7 situações sexuais que vão além da perda da virgindade

+ Menstruação e verão: Pode atrasar ou parar menstruação? E o absorvente na água?

Tente um desses truques na próxima vez que estiver se sentindo bloqueada para ir ao banheiro.

10 truques que vão te ajudar a fazer cocô

1. Coma algo com fibra

“Alimentos ricos em fibras e com alto teor de água são ótimas opções”, diz Christine Lee, gastroenterologista da Cleveland Clinic (EUA). Cenouras cruas, maçãs com ou sem casca e abacates são ótimas pedidas.

“Quando consumidos, esses alimentos criam um gradiente osmótico”, aponta Lee. E o que isso significa? “Eles fazem com que mais água seja puxada para o cólon durante a digestão. Isso ajudará a aliviar e prevenir a constipação.”

2. Tome um suplemento de fibra

“Você pode obter os mesmos efeitos de um suplemento de fibra de casca de psyllium”, indica Lee. Procure uma dose suplementar diária de seis a nove gramas de fibra, que é permitido consumir sem receita.

3. Beba um pouco de café – de preferência quente

“Bebidas quentes em geral (particularmente uma xícara de café ou chá), especialmente de manhã, podem ajudar bastante”, aponta a profissional.

O café, em especial, é um truque quase que infalível para qualquer um que tenta ir ao banheiro de manhã. Embora o calor dele possa estimular o funcionamento do intestino, a própria bebida e seus altos níveis de cafeína também são conhecidos por estimular a mobilidade do cólon, segundo Lee.

+ Anéis espetaculares são vistos em torno de buraco negro

+ Mulher nua assusta funcionário de rede de restaurantes dos EUA

Mas é bom ressaltar que, enquanto o café pode ajudar estando quente ou frio, outras bebidas cafeinadas geladas, como chá gelado ou refrigerantes, não terão o mesmo efeito.

4. Faça um pouco de exercício

Já sentiu vontade de fazer cocô no meio de uma corrida? Você não está sozinha. Isso acontece porque “caminhar, caminhar em terrenos irregulares, correr e andar de bicicleta pode acelerar seu metabolismo, o que, por sua vez, melhora o funcionamento intestinal”, diz Lee.

Também é importante notar que se você esteve mais ocupado do que o habitual e entrou em um período de seca, pode ser uma pista do motivo pelo qual você não está fazendo cocô tanto quanto gostaria. “Certificar-se de incorporar até mesmo treinos regulares curtos em sua rotina pode ser a solução secreta que você precisa”, diz Lee.

5. Tente massagear seu períneo (é sério!)

De acordo com um estudo de 2015 no Journal of General Internal Medicine, uma técnica na qual você massageia seu períneo (a pele que separa a vagina do ânus) pressionando-o repetidamente com o dedo indicador pode ajudar a aliviar a constipação por causa dos pontos de pressão contidos naquela área.

Na pesquisa, os participantes que massagearam a área para promover os movimentos intestinais experimentaram melhor função intestinal, em comparação com o grupo que não fez a técnica. Além disso, 82% dos que usaram este truque disseram que continuariam a usá-la por muito tempo após o término do estudo. Embora mais pesquisas sejam necessárias, vale a pena tentar.

6. Tente um laxante com prescrição médica

Lee também recomenda conversar com seu médico a respeito da tentativa de laxantes prescritos se nenhum dos outros métodos funcionou. “Os remédios prescritos são eficazes. Contudo, eles podem ser caros e, por isso, vale deixar em último caso, depois de ter experimentado os outros métodos.”

Além disso, seu corpo pode se acostumar com eles. Com isso, eventualmente, você pode ficar incapaz de fazer cocô sem eles.

7. Ou um laxante sem receita

“O polietilenoglicol 3350 é feito por compostos que não são digeríveis e não absorvíveis, o que significa que eles causam um efeito diarréico”, diz Lee. Em doses mais baixas, pode ajudar a prevenir a constipação e, em doses mais elevadas, pode induzir a diarreia. “Então você pode ajustar o uso se quiser fazer as coisas funcionem um pouco sem que elas se tornem desastrosas”, ela diz.

+ Kawasaki Versys 650 2023, ficha técnica, potência, consumo e preço

8. Tente se agachar sobre o vaso sanitário quando achar que está pronta para fazer

“A posição agachada pode ser feita colocando um banquinho sob seus pés para levantar os joelhos”, diz Peyton Berookim, gastroenterologista e diretor do Gastroenterology Institute of Southern California (EUA). O agachamento modifica a anatomia, relaxando os músculos nessa área, ao mesmo tempo que eleva a parte do cólon que facilita o esvaziamento do intestino. “Quanto mais próximo você estiver de um agachamento completo, mais fácil será”, completa.

+ Vídeo hilário: simulando golpes de karatê, dono ‘nocauteia’ seus gatos

9. Faça uma massagem na barriga

“Realmente, aplicar pressão moderada e massagear seu abdômen no sentido horário pode ajudá-la a movimentar o intestino”, diz Berookim. Isso pode ser feito pressionando levemente a parte inferior direita da barriga. Em seguida, continue subindo para a caixa torácica, através do estômago e sob as costelas para o quadrante inferior esquerdo, que é o ponto em que as fezes são esvaziadas.

10. Verifique se você está bem hidratada

“Uma das causas mais comuns da constipação é a desidratação”, diz Berookim. “Quando o corpo está mal hidratado, ele compensa retirando a água do intestino grosso (cólon), resultando em fezes duras.”

“Uma boa dica é beber 1 grama de água para cada 2 quilos de seu peso corporal”, diz ele.