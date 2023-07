Estelionato sentimental: Polícia investiga homem suspeito de golpes que chegam a milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 18:24 Compartilhe

Um homem identificado como Caio Henrique da Silva Camossato é suspeito de estelionato emocional e dar golpes financeiros em pelo menos nove mulheres com as quais se relacionou nos últimos anos. Os valores somam mais de R$ 1,6 milhão, de acordo com reportagem do Fantástico, da TV Globo, exibida no domingo, 23.

Segundo as mulheres, o rapaz pedia dinheiro a elas por meio de empréstimos, mas não devolvia. Ele teria se apresentado com outro sobrenome e dizia também ser produtor musical em uma grande gravadora e autor de músicas sertaneja de sucesso. As vítimas eram de São Paulo e do Rio.

Em nota enviada ao Estadão nesta segunda-feira, 24, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que Camossato foi intimado a prestar depoimento em uma das investigações abertas pela Delegacia de Defesa da Mulher.

“As investigações realizadas por meio do inquérito policial instaurado através da ocorrência registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) online foram concluídas e remetidas à Justiça em 23 de junho de 2023. Já o inquérito policial instaurado pela 3ª DDM está em andamento e a equipe está em busca de elementos que auxiliem nas apurações. A vítima já foi ouvida e o suposto autor intimado a comparecer na unidade especializada para coleta de depoimento. Ele também foi investigado pela DDM de Itatiba, onde foi ouvido e devolveu os valores subtraídos à vítima daquela localidade. O caso foi concluído e enviado à Vara Criminal do município”, diz a nota.

De acordo com relatos de mulheres ouvidas pelo Fantástico, fazia parte da estratégia do golpe de Camossato, logo nos primeiros dias de namoro, dizer que estava apaixonado. Ele também publicava vídeos nas redes sociais com mensagens de empoderamento feminino, pagava todas as contas do casal e, inclusive, apresentava pessoas da sua família às mulheres.

Depois de ganhar a confiança, Camossato passava a pedir dinheiro emprestado. Uma das vítimas deu o seu cartão de crédito para Camossato e viu o então namorado gastar R$ 47 mil com restaurantes, roupas, perfume e sapatos. Outra pediu empréstimos bancários para repassar a Camossato que totalizaram R$ 216 mil.

Ao Fantástico, a defesa de Camossato afirmou que ele “é inocente de todas as acusações”, e que isso “será provado no curso da instrução processual”.

