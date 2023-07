Este tipo de vinho tinto pode impedir o envelhecimento da pele, dizem os especialistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/07/2023 - 3:20 Compartilhe

Um novo estudo descobriu que um tipo específico e incomum de vinho tinto pode fazer a pele de uma pessoa parecer mais jovem .

Pesquisadores da Universidade da Flórida descobriram que as mulheres que bebiam dois copos de vinho muscadine sem álcool diariamente tinham maior elasticidade e retenção de água na pele do que aquelas que consumiam um placebo.

+ Leonardo reúne filhos em comemoração de seus 60 anos; conheça os herdeiros do cantor

“Usamos vinho muscadine desalcoolizado porque estávamos interessados ​​no efeito dos compostos bioativos do vinho, especificamente os polifenóis, na saúde da pele”, disse Lindsey Christman, Ph.D., que conduziu a pesquisa com Liwei Gu, Ph.D. , professor de química de alimentos da UF, em comunicado à imprensa .

Uma perda de elasticidade é o que faz com que a pele comece a ceder no processo de envelhecimento, enquanto a retenção de água ajuda a fornecer uma barreira contra danos.

O estudo é o primeiro a determinar como o consumo de vinho sem álcool pode afetar a saúde da pele em um ensaio clínico randomizado.

Os cientistas encontraram 17 mulheres com idades entre 40 e 67 anos e as designaram aleatoriamente para beber dois copos por dia de vinho muscadine sem álcool ou uma bebida placebo com aparência e sabor semelhantes.

A uva muscadine é nativa do sudeste e é comumente usada para fazer vinho, embora também seja chamada de “superfruta” devido aos seus altos níveis de polifenóis – incluindo antocianinas, quercetina e ácido elágico – que podem ajudar a diminuir a inflamação e estresse oxidativo.

“Descobriu-se que as uvas muscadine têm um perfil polifenólico único em comparação com outras variedades de vinho tinto”, disse Christman.

A bebida placebo não incluía polifenóis.

Os participantes beberam o equivalente a dois copos da bebida que receberam diariamente por seis semanas, depois fizeram um hiato de duas semanas antes de trocar para a bebida oposta por mais seis semanas.

As condições da pele e marcadores de inflamação e estresse oxidativo foram medidos no início do estudo, bem como no final de cada período de seis semanas.

Os pesquisadores descobriram que o vinho muscadine beneficiou significativamente a elasticidade da pele, bem como diminuiu a perda de água na superfície.

“Nosso estudo sugere que os polifenóis do vinho muscadine têm o potencial de melhorar as condições da pele, especificamente a elasticidade e a perda de água transepidérmica, em mulheres de meia-idade e mais velhas”, disse Christman.

No entanto, eles não descobriram nenhum efeito significativo na quantidade de rugas na pele após o estudo.

E embora tenha havido melhorias na suavidade da pele e níveis mais baixos de inflamação e estresse oxidativo para o grupo que bebeu muscadina, a diferença em relação ao grupo placebo não foi significativa nesses fatores.

“Este estudo cruzado demonstrou que seis semanas de consumo de vinho muscadine desalcoolizado resultaram em melhora de certos parâmetros da pele associados ao envelhecimento, como elasticidade no antebraço e função de barreira da pele no rosto quando comparado à linha de base e ao placebo”, explicou Christman. “Isso provavelmente se deve à diminuição da inflamação e do estresse oxidativo”.





Os resultados do estudo foram apresentados na segunda-feira em Boston no Nutrition 2023 , um encontro anual da American Society for Nutrition.

Os pesquisadores acreditam que repetir o estudo com um grupo maior e mais diversificado de pessoas seria um bom complemento para ajudar a fortalecer as descobertas.

Eles também alertaram que beber vinho que contém álcool – como muscadine – pode não ter o mesmo efeito, com Christman observando adicionalmente que “o processo de desalcoolização pode alterar a composição química”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias